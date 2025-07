Destiny's Child се събраха за първи път от седем години насам за грандиозния финал на турнето Cowboy Carter на Бионсе в Лас Вегас.

Триото изненада феновете с микс от най-обичаните си песни, включително „Lose My Breath“ и „Bootylicious“.

Кели Роуланд и Мишел Уилямс също се присъединиха към Бионсе за изпълнение на хита ѝ от 2022 г. „Energy“, съобщи Би Би Си, предава БГНЕС.

Групата, оглавявала класациите, се разпадна през 2006 г., но се събра по време на полувремето на Super Bowl през 2013 г. и на участие на Бионсе на фестивала Coachella през 2018 г.

След шоуто на 26 юли Бионсе сподели в Instagram снимка на триото, облечено в златисти гащеризони.

Феновете се насладиха на няколко гостуващи изпълнения по време на шоуто във Вегас. Бионсе покани на сцената съпруга си Джей Зи и кънтри певеца Шабузи за кратки участия.

Блу Айви, дъщерята на Бионсе, също се появи на сцената. 13-годишната тийнейджърка е неизменна част от концертите на майка си по време на турнето.

Изпълнението в Лас Вегас беше 32-то и последно от турнето ѝ Cowboy Carter, което включваше и участие в родния град на Бионсе – Хюстън, Тексас – през юни.

Тричасовият спектакъл, вдъхновен от родео културата, получи похвали за високата си енергия и артистичност.

Той носи името на албума на Бионсе от 2024 г. Cowboy Carter, който беше приет с възторг от критиката и спечели наградата за „албум на годината“ на тазгодишните награди „Грами“.

Шоуто счупи рекорди по продажба на билети на стадион „Тотнъм Хотспър“ в Лондон и „Стад дьо Франс“ в Париж..

