Сноудън продължава със скандалните разкрития

Бившият сътрудник на американската Агенция за национална сигурност Едуард Сноудън е написал мемоари. Книгата му ще се появи на пазара на 17 септември, предаде АР.

Издателство "Метрополитън букс", което печата книги за "Макмилан пъблишърс", обяви, че книгата на Сноудън "Постоянен запис" ще бъде публикувана едновременно в 20 страни, в това число САЩ, Германия и Великобритания.

В нея Сноудън, който допринесе за изтичане на класифицирани документи и породи дебати за практиката на американското правителство за електронно следене, ще опише ролята си в събирането на метаданни и ще разкаже за кризата на съвестта, която го е накарала да открадне секретните документи през 2013 г. и да ги сподели с журналисти.

Повече подробности за мемоарите не се съобщават.

Сноудън написа в Тwitter, че книгата ще бъде публикувана в Деня на Конституцията. Едуард се намира в изгнание в Москва. В САЩ могат да му бъдат повдигнат обвинения, които да го пратят в затвора.

So I just completed an international conspiracy across twenty countries, and somehow the secret never leaked. On Constitution Day, the result will be on shelves worldwide. https://t.co/qH7W1V89px