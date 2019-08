Проблем след проблем за Тръмп у дома

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че избраникът му за директор на Националното разузнаване след оттеглянето на Дан Коутс - конгресменът републиканец Джон Ратклиф - е решил да остане в Конгреса и се отказва от бъдещото назначение, предаде Ройтерс.

Нашият чудесен републикански конгресмен Джон Ратклиф беше третиран много несправедливо от т.нар. водещи медии. За да не търпи месеци наред клевети и злословия, обясних на Джон колко ужасно ще бъде за него и семейството му да си има с тези хора. По тази причина той реши да остане в Конгреса, написа Тръмп в любимия Тwitter.

Our great Republican Congressman John Ratcliffe is being treated very unfairly by the LameStream Media. Rather than going through months of slander and libel, I explained to John how miserable it would be for him and his family to deal with these people....