Ирина Шейк в страстна целувка с Микеле Мороне (ВИДЕО)

Световноизвестният супермодел Ирина Шейк и италианският актьор Микеле Мороне станаха горещата тема на Неапол, след като бяха заснети да се целуват страстно насред улицата. Снимките, публикувани от Page Six, предизвикаха вълна от коментари, но истината зад тях се оказа напълно професионална – двамата са ангажирани в нова рекламна кампания на модния гигант Dolce & Gabbana.

На кадрите 39-годишната Шейк обгръща с ръце 34-годишния Мороне, докато двамата разменят страстна целувка пред обективите. След като камерите спират да снимат, звездите бързо прекъсват романтичната сцена, а между кадрите се смеят и шегуват, демонстрирайки отличен професионализъм и добро настроение на снимачната площадка.

