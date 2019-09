Прибалтика беше окупирана от Москва

Министърът на външните работи на Латвия Едгарс Ринкевичс обяви, че прибалтийските републики (Литва, Латвия и Естония) никога не са влизали в СССР, а са били окупирани от него.

Така първият дипломат на Рига отговори на публикация за независимостта на страните от Прибалтика в профила в Twitter на руското външно министерство.

"В началото на 1990-те години страните от Прибалтика придобиха независимост. Това събитие породи надежда балтийските републики от Съветския съюз да се превърнат в модерни и демократични правови държави, но за съжаление това никога не се случи", се изтъква в публикацията на руското външно ведомство.

Според латвийския външен министър руските дипломати лъжат.

"Тук никога не е имало съветски балтийски републики. Прибалтийските страни бяха окупирани от Съветския съюз съгласно споразумението между Хитлер и Сталин (пакта Рибентроп-Молотов от 23 август 1939 г.), а след това възстановиха независимостта си и сега са модерни, независими и правови държави. Има лъжи, големи лъжи и туит на руското външно министерство", написа Ринкевичс.

There has never been such thing as Baltic Soviet Republics, the Baltic States were occupied by the Soviet Union as part of Hitler-Stalin deal, 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 regained independence and now are modern, democratic and rule- of-law states. There are lies, big lies and @mfa_russia tweets😀 https://t.co/tf7aEAmkr0