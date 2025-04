Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че преговорите в Лондон по украинския въпрос "са преминали добре".

"Те преминаха добре. Имаме нужда от двама души, двама силни, умни хора, за да постигнем споразумение", каза Тръмп, отбелязвайки, че щом това се случи, конфликтът ще бъде решен.

За САЩ е по-трудно да постигнат споразумение за разрешаване на конфликта с Украйна, отколкото с Русия, с която почти са постигнати споразумения, продължи Тръмп.

„Мисля, че Русия е готова. Мисля, че имаме сделка с Русия. Трябва да преговаряме със Зеленски. Мислех, че със Зеленски ще бъде по-лесно. Сега е малко по-трудно, но това е добре. Мисля, че ще се договорим и с двамата. Надявам се и те да успеят", каза още държавният глава.

По-рано британското правителство съобщи, че преговорите за мирно уреждане на Украйна на ниво външни министри, които трябваше да се проведат в Лондон в сряда, са отложени. Срещата се проведе на по-ниско ниво. Съединените щати бяха представени от специалния пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог. Според The ​​Daily Telegraph в Лондон САЩ е трябвало да представят план за уреждане на мира от седем точки, включително признаването от страна на Вашингтон на руския суверенитет над Крим. Володимир Зеленски отхвърли тази възможност предния ден, след което, както съобщи The New York Times, държавният секретар на САЩ Марко Рубио реши да не пътува за Обединеното кралство. Във връзка с това участие в срещата в Лондон отказаха и външните министри на Великобритания, Франция, Германия и Украйна.

Според британския вестник Financial Times, коментиращ резултатите от срещата в Лондон, европейските съюзници на Киев се опитват да убедят украинското ръководство в необходимостта от териториални отстъпки.

Позовавайки се на източник, запознат с хода на преговорите за Украйна в Лондон, изданието пише, че водещите представители на европейския Запад се опитват да намерят компромис, при който Киев „няма да бъде принуден да наруши всичките си червени линии“, а ще стигне до необходимостта да се откаже от редица територии на последния етап от преговорите. Изданието не уточнява за кои точно територии става дума.

В същото време, както отбелязва вестникът, европейските страни все още са остро против признаването на Крим като част от Русия, аргументирайки позицията си с факта, че това би подкопало основания на правила световен ред.

Великобритания, Германия и Франция се опасяват от оттеглянето на САЩ от преговорите за мирно уреждане на Украйна, уточнява изданието.

Тръмп написа по-рано в сряда на страницата си в Truth Social, че изявленията на Зеленски, че Украйна не признава Крим за руски, са "вредни за преговорите, тъй като Крим беше загубен преди много години“ по инициатива на президента на САЩ Барак Обама и „дори не е предмет на обсъждане“.

Междувременно прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви в интервю за френското списание Le Point, че „Европа иска война, а не преговори“ за уреждането на Украйна. Съществуваше усещането, че „цяла Европа работи за администрацията на Байдън“, наливайки масло в огъня на конфликта в Украйна, каза Песков.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се стреми да постигне мирно споразумение между Русия и Украйна в рамките на първите 100 дни от мандата на Белия дом. Това съобщи телевизионният канал CNN, като се позова на европейски служител.

„В момента има много подробности, но едно е ясно: САЩ настояват за сключване на сделка в рамките на стоте първи дни на новата власт“, цитира го телевизионният канал.

Служителят каза още, че според предложената сделка Крим ще остане под контрола на Русия и е трудно да си представим друг резултат. „Но за Зеленски очевидно е трудно“, добави той.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит отбеляза пред журналисти, че Зеленски не се движи към мир в Украйна, а в обратна посока. Тя добави, че Тръмп намира за неприемливи опитите на Зеленски да използва "мегафонна дипломация" и „да води мирни преговори чрез медиите“.

Позицията на Тръмп е, че "Европа трябва да направи повече", за да постигне уреждане на конфликта в Украйна.

„Президентът винаги е настоявал, че Европа трябва да направи повече по отношение на усилията за прекратяване на тази война в Русия и Украйна, както и по отношение на разходите си за НАТО“, каза говорителката на ръководителя на администрацията във Вашингтон.

„Той им даде ясно да разберат това, както лично, така и публично, когато много европейски лидери посетиха Белия дом“, каза Лийвит.