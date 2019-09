Почина един от най-известните политици в света (СНИМКИ)

Бившият президент на Зимбабве Робърт Мугабе почина на 95-годишна възраст, съобщи настоящият държавен глава на африканската държава Емерсън Мнангагва, цитиран от Ройтерс.

Мугабе е починал в Сингапур, където често се лекуваше през последните години, съобщи пред Ройтерс източник, запознат с въпроса.

"С невероятна тъга съобщавам за кончината на бащата- основател на Зимбабве и бивш президент, другаря Робърт Мугабе", писа Мнангагва.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)