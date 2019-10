Ураганът Тръмп отнесе всички

Заплашен от процедура по импийчмънт, президентът на САЩ Доналд Тръмп даде гневен израз на своето недоволство, като се впусна в гневни критики срещу Джо Байдън, конгресмени и медиите, предаде Франс прес.

Той даде съвместна пресконференция в Белия дом с финландския си колега Саули Нинистьо, който на моменти се чувстваше неудобно.

Много агресивен, Тръмп до голяма степен избегна въпросите по темата, заради която демократите в Конгреса искат да го отстранят: искането, отправено в телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски през юли, за разследване срещу Джо Байдън и сина му Хънтър.

"Това бе великолепен разговор", подчерта Тръмп, без да навлезе в подробности. Президентът на САЩ увери, че изпитва "голямо уважение към разобличителите, но само когато са истински".

Той визираше мистериозния човек, чиито разкрития стоят в основата на започнатата от контролираната от демократите Камара на представителите процедура по импийчмънт. "Байдън и синът му са истински мошеници", каза Тръмп.

Решени да поддържат натиска върху президента, демократите в Конгреса заплашиха вчера, че ще принудят Белия дом да им предостави исканите от тях документи. Те ще изпратят официална призовка на изпълнителната власт в петък, ако дотогава документите не бъдат предадени доброволно.

"Демократите, които не правят нищо, би трябвало да се концентрират върху нашата страна, а не да губят времето и енергията на всички с ГЛУПОСТИ", написа в Тwitter Тръмп малко преди пресконференцията.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!