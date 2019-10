Тръмп: Това е държавна измяна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе ожесточена атака срещу председателката на

Камарата на представителите Нанси Пелоси, като заяви, че тя може да е извършила държавна измяна

и призова за "незабавния ѝ импийчмънт", съобщи Ройтерс.

Тръмп написа в Тwitter, че Пелоси е знаела за "лъжите и масовите измами" на председателя на комисията по разузнаването в Камарата на представителите Адам Шиф "спрямо Конгреса и американския народ".

Nancy Pelosi knew of all of the many Shifty Adam Schiff lies and massive frauds perpetrated upon Congress and the American people, in the form of a fraudulent speech knowingly delivered as a ruthless con, and the illegal meetings with a highly partisan “Whistleblower” & lawyer...