Хилари към Тръмп: Не ме предизвиквай

"Не ме предизвиквай и си върши работата", това заяви бившият държавен секретар и кандидат за президент на демократите Хилaри Клинтън. Така тя отговори на призивите на настоящия американски президент Доналд Тръмп отново да се бори за Белия дом.

Тръмп смята, че бившият държавен секретар трябва да се присъедини към президентската надпревара, за да попречи на сенатора от Масачузетс Елизабет Уорън да спечели битката за номинацията на Демократическата партия. Но Тръмп подчерта, че Клинтън ще трябва да обясни "всичките си престъпления" преди да се впусне в битката.

"Мисля, че мошеничката Хилари Клинтън трябва да влезе в надпреварата, за да се опита да изпревари Елизабет Уорън. Само при едно условие. Мошеничката трябва да обясни всичките си престъпления, включително как и защо изтри 33 000 имейла, след като получи призовка", написа Тръмп в Twitter.

I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting “C” Subpoena!