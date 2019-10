И Нетаняху скочи остро на Ердоган

Израелският премиер Бенямин Нетаняху осъди турското военно нахлуване в Североизточна Сирия, насочено срещу кюрдските милиции в района.

Той предупреди за възможно етническо прочистване, предаде Ройтерс.

"Израел решително осъжда турската инвазия в кюрдските райони в Сирия и предупреди да не се предприема етническо прочистване от Турция и нейните проксита", написа Нетаняху в Тwitter.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people.