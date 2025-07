Порто изкушава Ювентус с оферта за размяна и паричен бонус

Португалският гранд Порто раздвижи трансферния пазар с интригуващо предложение към Ювентус, което може да предизвика сериозни промени по фланговете на двата тима. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, „драконите“ са отправили оферта за размяна, в която желаят да привлекат младия и перспективен Алберто Коща. В замяна, „бианконерите“ ще получат опитния 25-годишен Жоао Марио, който също се изявява като десен уингбек.

Но това не е всичко – Порто подслажда сделката с допълнителен финансов стимул. Италианският колос ще прибави към състава си не само Жоао Марио, но и ще получи три милиона евро, което прави предложението още по-апетитно от икономическа гледна точка.

Междувременно, в надпреварата за Алберто Коща се включи и друг португалски гранд – Спортинг Лисабон. „Лъвовете“ вече са влезли в контакт с Ювентус и обмислят да предложат 26-годишния датски полузащитник Мортен Хюлманд като част от евентуална размяна. Засега обаче няма официална оферта от страна на лисабонския клуб, но преговорите между двете страни продължават с пълна сила.

