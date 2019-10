Имаме сделка! ЕС и Лондон се разбраха, следва Брекзит

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви, че е постигнато споразумение за Брекзит - броени часове преди началото на срещата на върха на ЕС в Брюксел, предаде Ройтерс.

"Има ли воля, ще има и сделка - имаме я! Това е справедливо и балансирано споразумение за ЕС и Великобритания, което е свидетелство за ангажимента ни да намираме решения. Препоръчвам тази сделка да бъде одобрена" на срещата на върха на ЕС, написа Юнкер в Тwitter.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9