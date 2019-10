Тръмп се ядоса и даде технически съвет на... Епъл

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съжаление, че вече го няма физическият бутон на айФон за приемане на обаждания. Стопанинът на Белия дом отправи тази критика в Тwitter директно към Тим Кук, президента на Епъл, предаде Франс прес.

"Към Тим: бутонът на айФона беше МНОГО по-добре, отколкото прокарването с пръст!", написа президентът на САЩ в социалната медия.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!