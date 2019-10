ЕС склони! Отлагат Брекзит до 31 януари

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск обяви, че 27-те страни от ЕС без Великобритания са се съгласили да дадат на Лондон ново отлагане на датата на Брекзит, този път до 31 януари 2020 г., предаде АР.

"27-те се съгласиха да приемат молбата на Великобритания за гъвкаво удължаване на Брекзит.

Решението ще бъде официално оформено в писмен вид", съобщи Туск в Тwitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.