Тръмп: Убихме и наследника на Ал Багдади

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че най-вероятният приемник на убития лидер на "Ислямска държава" Абу Бакр aл Багдади е бил също елиминиран по време на операцията за ликвидирането на Багдади, предадоха световните агенции.

"Току-що получих потвърждението, че заместник номер едно на Абу Бакр aл Багдади беше елиминиран от американските военни. Той със сигурност щеше да оглави групата. Сега той е мъртъв също!", написа в Тwitter американският президент.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!