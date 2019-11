Тайван начело на екологичните текстилни иновации

Пресконференцията на The Taiwan Smart & Functional Textiles се проведе на Международния панаир на функционалните тъкани в Портланд, Орегон по-рано миналия месец. Домакин на събитието бе TAITRA (Тайвански Съвет за Развитие на Външната Търговия), който представи презентации на три от водещите производители на устойчив и функционален текстил в Тайван - Singtex Industrial Company, Ltd., Men-Chuen Fibre Industry Co., Ltd. и Hyperbola.

Пресконференцията насърчи дискусиите върху устойчивото развитие на производството на платове, специализираните тъкани и нови материи. Експертите очакват процентът на материите и тъканите, направени от рециклирани материали, да нарасне до 60-70% през следващите няколко години, подчертавайки, че това ще доведе до устойчивото развитие на сектора. Промяната в индустрията е налице: от революционните тъкани от оптични влакна, през багренето без вода до 100% рециклируемите модни платове - Тайван е начело на екологичните текстилни иновации.

Производството на текстил в Тайван остава един от най-значимите сектори на преработващата промишленост като осигурява 70% от общата продукцията на всички специализирани изкуствени тъкани в световен мащаб, заяви Алекс Фан – генерален директор на Икономическия и културен офис на Тайван в Сиатъл. „Бидейни единадесетият най-голям търговски партньор на САЩ, надявам се нашето партньорство ще създаде условия за по-голям икономически просперитет и за двете страни“, каза още той.

Като основен доставчик на специални платове за спортни стоки и компаниите производителки на дрехи, аксесоари и пособия за лов, риболов, туризъм, тайванската текстилна индустрия е уважавана, силно разпознаваема и призната по целия свят. А ето какво представиха и презентаторите:

Singtex Industrial Company, Ltd., един от най-известните производители на текстил в Тайван, представи STORMFLEECE™, еднослоен плат, който комбинира традиционния двуслоен софтшел с полар без необходимост от мембрана. Този метод намалява използването на химикали и разхода на енергия във фазата на производство. Тази водоотблъскваща и ветроустойчива материя е широко използвана от множество известни брандове за спортна и туристическа екипировка.

Men-Chuen Fibre Industry Co., Ltd., известен производител на плетени тъкани, както и специалист по багрене, представи компютърно разработен изкуствен жакард, който позволява на компанията да предлага разнообразни десени спрямо клиентските желания, като тъканите са комфортни, дишащи и предназначени за създаване на различни спортни дрехи.

Hyperbola, свежа и креативна текстилна компания, разглежда процеса на намиране онази точка, където елементите на модата и модните тенденции срещат техническото изпълнение на висококачествени специализирани тъкани и материи.

The Function Fabric Fair бе домакин на 146 изложители, предлагащи специализиран текстил за на облекла и аксесоари за спорт, и дейности на открито, от които 63 бяха от Тайван. За да научите повече за водещите в индустрията тайвански компании, посетете TaiwanExcellence.org.