Зелена светлина пред Скопие за НАТО

Съединените щати ратифицираха протокола за присъединяването на Северна Македония към НАТО. Това съобщи държавният секретар Майк Помпео на страницата си в "Туитър".

"Приятно ми е да съобщя, че САЩ ратифицираха протокола за присъединяване на Северна Македония към НАТО. Една стъпка по-близо до приемането на Северна Македония като 30-ия съюзник в НАТО", написа шефът на американската дипломация.

Pleased to announce the United States deposited its ratification of North Macedonia’s @NATO Accession Protocol. One step closer to welcoming #NorthMacedonia as NATO’s 30th Ally! #WeAreNATO, and we are #AlliedStrong.