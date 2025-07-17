Спортът по ТВ в четвъртък (17 юни)

Кремъл отхвърля искането на Тръмп за примирие в Украйна, заявява готовност да понесе икономическия натиск

Представители на Кремъл отхвърлиха искането на президента на САЩ Доналд Тръмп Русия да се съгласи на споразумение за прекратяване на огъня в Украйна в ...