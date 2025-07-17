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Спортът по ТВ в четвъртък (17 юни)

Спортът по ТВ в четвъртък (17 юни)

17 Юли, 2025 06:30 663 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (17 юни) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1

13.20 Волейбол, Аржентина – Япония МАХ Спорт 2

14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 12, мъже Евроспорт 1

17.40 Лека атлетика, европейско първенство до 23 г./Борба (комбинирано) БНТ 3

19.55 Плуване: Лятна универсиада в Рейн-рур Евроспорт 1

21.00 Апоел (Беер Шева) – Левски Диема спорт

21.00 Волейбол, Куба – Полша МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, Нидерландия – Словения МАХ Спорт 3

22.00 Четвъртфинал на европейското за жени БНТ 3

01.00 Голф: PGA тур, Баракуда чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

03.30 Атлетико (Букараманга) – Атлетико Минейро МАХ Спорт 4

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1


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