Салвини ще бойкотира Нутела, използвали турски лешници

Италианският крайнодесен опозиционен лидер Матео Салвини заяви, че ще бойкотира шоколадовите продукти Нутела, защото съставките им не са 100 процента местни.

"Открих, че Нутела използва турски лешници, а аз предпочитам да подпомагам компании, използващи италиански продукти", каза Салвини на митинг снощи.

"Предпочитам да ям италианското, ако мога да го подпомогна по този начин и да подпомогна италианските фермери", добави той.

Четирийсет и шест годишният Салвини обича да дава публичност на хранителните си навици като част от своята стратегия в социалните мрежи, а Нутела често присъства в снимките на храна на страниците му в Туитър и Фейсбук.

Per addolcire la giornata, una fetta di pane e Nutella con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori!

P.S. Domani Lega in oltre 1.200 piazze italiane, vi aspettiamo: #stopmes