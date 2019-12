Водопадът Виктория пресъхва (ВИДЕО)

Един от най-внушителните водопади в света - Виктория, се превърна в невзрачна струя заради сушата, която измъчва Южна Африка, съобщава "Дейли мейл".

Водопадът Виктория, който е на границата между Замбия и Зимбабве, е пресъхнал почти напълно. Някога оглушителният порой от разпенена вода и тътенът наоколо почти е изчезнал. Вместо него, след като водата спадна наполовина и достигна най-ниското ниво от 40 години, под скалите се виждат няколко невзрачни езерца.

Като причина за драматичните промени в пейзажа бяха посочени климатичните промени. Президентът на Замбия Едгар Лунгу дори призова западните държави да бъдат по-сериозни в опазването на околната среда. Той изтъкна какви щети причинява глобалното затопляне. "Те са сериозен проблем, истински проблем", каза Едгар Лунгу пред Скай нюз.

"Изненадващо е, че хората го омаловажават и казват "климатичните промени не са действителни", посочи той.

Местната агенция по туризма обаче омаловажава притесненията, че е застрашено съществуването на водопада. "Нормално е по това време на годината водите да се ниски, но водопадът няма да пресъхне, докато сме живи. Водата не е колкото през предишните години, но водопадът не е пресъхнал", заяви неин представител.

Water levels at the iconic Victoria Falls, on the border between Zimbabwe and Zambia, are running low after a prolonged drought. More before and after photos: https://t.co/o46G0SQodA pic.twitter.com/2Z3uHSUrKq