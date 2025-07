Ключова рокада в Киев! Президентът Зеленски назначи Рустем Умеров за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО), след като отстрани от този пост Олександър Литвиненко, предаде Укринформ, цитирайки указ, публикуван на уебсайта на държавния глава, пише БТА.

Върховната рада на Украйна вчера гласува назначаването на нови министри. Умеров беше сменен като министър на отбраната от досегашния премиер Денис Шмигал.

Литвиненко застана начело на СНСО през март миналата година.

Зеленски подчерта днес в публикация в социалната мрежа "Екс", че е необходимо да продължат усилията за сключването на повече споразумения за доставката на оръжия за Украйна. Освен това той отбеляза, че СНСО трябва "да ускори процеса" на мирните преговори с Русия.

I received a report from Ukraine’s Minister of Defense, Denys Shmyhal. An audi t is already effectively underway regarding the agreements that require expedited contracting, particularly concerning drones, and especially interceptor drones. I have instructed that all relevant…

Умеров оглавяваше делегацията, която водеше последните преки преговори с Москва, припомня ДПА. Той благодари на Зеленски за доверието и публикува списък със задачите, които е обсъдил с украинския президент. "Чест е да се служи на Украйна", написа в "Екс" новият секретар на СНСО на английски език.

Today, the President of Ukraine signed a decree appointing me as Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine.



We discussed with the Head of State the clear tasks and priorities ahead:



1. Coordination and control of the security and defense sector.

Our goal…