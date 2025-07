Най-строгите мерки досега: ЕС одобри 18-тия пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз официално одобри 18-ия пакет санкции срещу Русия, насочен основно към нейната петролна и енергийна индустрия, както и към инструментите, с които Кремъл заобикаля ограниченията. Мерките целят допълнително да ограничат възможностите на Москва да финансира военните си операции в Украйна, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X, върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас заяви, че това е "един от най-силните пакети от санкции срещу Русия до момента". По думите ѝ новите мерки сериозно ще съкратят военния бюджет на Кремъл.

We are standing firm.



The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.



We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3)