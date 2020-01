Гърция одобри военното споразумение със САЩ

Гърция одобри военно споразумение със САЩ на фона на протести. Това стана след гласуване в парламента, което завърши със 175 гласа "за" срещу 33 гласа "против".Депутатите ратифицираха значително разширяване на военното сътрудничество.

В същото време обаче леви партии организираха демонстрация.

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео приветства решението на депутатите.

Това е стратегически крайъгълен камък в нашите отбранителни отношения, написа Помпео в Twitter. Гърция е ключов съюзник на НАТО и ние ще продължим да надграждаме на нашето силно партньорство и да насърчаваме стабилността в региона", oбяви първият дипломат на Вашингтон.

I welcome the Greek Parliament's ratification of our updated Mutual Defense Cooperation Agreement, a strategic touchstone in our defense relationship. #Greece is a key @NATO Ally, and we'll continue to build on our strong partnership and promote stability in the region.