Водещи вестници: Сложете си бустер сега

Водещи вестници във Великобритания излязоха на пазара с една и съща начална страница с призив хората да си поставят бустерна доза ваксина, за да се справи страната с варианта „Омикрон“. На снимката, която беше споделена в „Туитър“, се виждат началните страници на The Times, The Sun, The Guardian, Mirror и The Daily Telegraph. На всички се вижда една и съща реклама от местната здравна агенция, на която пише „Сложете си бустер сега“. Мащабната информационна кампания има за цел да усили реваксинацията в страната, докато властите се опитват да се справят с постоянно покачващия се брой на случаите на коронавирус заради много по-заразния вариант „Омикрон“.

Какво се случва във Великобритания?

Случаите на COVID-19 в една от най-ваксинираните страни в света започнаха да се покачват, след като стана ясно, че новият вариант е проникнал в страната. В момента почти 100% от всички нови инфекции в Лондон са заради „Омикрон“. В страната отново се заговори за въвеждането на нови санитарни мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Редица държави пък затвориха границите си за туристи от Великобритания или затегнаха изискванията към влизащите в страната. Здравният секретар на Великобритания Саджид Джавид предупреди, че мерки тип локдаун не са изключени около коледните празници.

Какво знаем за „Омикрон“ до момента?

Новият вариант на коронавируса е значително по-заразен от предходния „Делта“. Той успешно избягва защитата от преболедуване и намалява ефективността на настоящите ваксини. Макар препаратите да не предпазват от разболяване с коронавирус, учените вече доказаха, че при поставяне на трета бустерна доза, те осигуряват 85% защита от тежко протичане на болестта. Според последни данни от Великобритания 104 души с COVID-19, причинен от варианта „Омикрон“ са в болница, а 12 други са починалите. Според вицепремиера Доминик Рааб обаче тези данни може да не са точни, тъй като има изоставане в секвенирането на пробите. „Единственото, което можем да направим сега е да окуражим хората да си поставят бустерни дози“, казва Рааб.

