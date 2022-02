Украйна използва турски дронове срещу руската армия

Произведените в Турция дронове „Байрактар” са били много ефективни в битката на Украйна срещу руските войници, нахлули в страната, каза в неделя посланикът на Украйна в Анкара Васил Боднар, предаде „Дейли Сабах”. Дипломатът потвърди, че украинските въоръжени сили използват турските военни дронове срещу руския агресор.

Не бяха разкрити повече подробности по какъв начин и къде. На 24 февруари Русия нахлу от няколко посоки в Украйна, без по никакъв начин да бъде предизвикана от Киев. Както е известно, Украйна закупи турски дронове, а освен това бе подписано споразумение и за производство на такива на украинска земя. Безпилотните апарати доказаха вече своята ефективност в Либия, Нагорни-Карабах и Сирия. Турция ще окаже подкрепа на Украйна и по друг начин – затваряйки Босфора за руски кораби, позовавайки се на Конвенцията от Монтрьо.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че за пръв път в историята си ЕС ще осигури бюджетни средства, за да въоръжи нападната страна - Украйна. Предвижда се с европейски средства да бъде осигурена покупката и доставката на въоръжение и предпазни средства. Затваряме въздушното пространство за руснаци, предлагаме забрана за кацане, долитане и прелитане в ЕС на притежавани, наети или управлявани от руски граждани и организации летателни средства, посочи председателят на ЕК. Това включва самолетите на олигарсите, уточни тя. Фон дер Лайен обяви, че ЕС ще спре дейността на руските медийни групи "РТ" и "Спутник", които разпространяват пропагандата на Кремъл. Замразява се имуществото и се спират преводите с Руската централна банка. ЕС ще наложи запор над имуществото на руските олигарси, добави тя.

VIDEO: The Ukrainian MoD released footage of a successful Tb2 strike against a Russian Buk missile system in the Zhytomyr region. pic.twitter.com/JkUvi9XhhK