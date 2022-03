Вижте какво правят турските дронове с руския агресор в Украйна (ВИДЕО)

Украинските въоръжени сили успешно използват закупените от Турция военни дронове „Байрактар” срещу руския нашественик. Вече бяха разпространени и видеа от успешните атаки на дроновете, при които руската военна техника става на пух и прах.

До момента е потвърдено, че са извършени две атаки по руски конвои – в Житомирска област и Херсонска област. Една от атаките носи и символично значение – тя е била извършена на втората годишнина от нападението на Русия в Сирия срещу турски военен конвой (на 27 февруари 2020 г.), при което загинаха 34 турски войници. Това беше най-смъртоностната атака по турски войници в сирийската война.

Валерий Залужний, командващ въоръжените сили на Украйна, публикува клип във Фейсбук с кадри от успешната операция на турски дрон срещу руски военен конвой – на около 100 километра от столицата Киев. „Добре дошли в ада”, написа Залужний, поздравявайки руските войници. Украинското посолство в Анкара написа в Туитър, че „който обича розите, ще търпи и бодлите им”, публикувайки и кадри от руското нападение срещу турски войници в Сирия преди две години. Турция и Украйна продължават да си сътрудничат във военно отношение.

Турските дронове „Байрактар” доказаха своята смъртоносна ефективност във войната в Нагорни-Карабах, носейки победата на Азербайджан срещу арменските окупатори. Сега мишена на дроновете са руските войски. Русия нахлу в Украйна на 24 февруари от три различни посоки. Украинската армия до момента се сражава храбро срещу нашественика и отблъсква атаките му. Дронове „Байрактар”бяха използвани и в Либия и Сирия, където унищожиха руска военна техника. „Форбс” коментира, че успешните удари в Украйна показват, че Русия не е установила контрол над небето, както твърди, и не може ефективно да заглуши дроновете със своите системи за радиоелектронна война. Киев вече се възползва от успехите на турските дронове, показвайки на света как се воюва срещу неканения нашественик.

