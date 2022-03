Кремъл готви мерки за защита на информационната инфраструктура на страната

Вицепремиерът Дмитрий Чернишенко възложи на Министерството на цифровото развитие на Руската федерация да подготви приоритетни мерки за защита на информационната инфраструктура на страната.

Това съобщиха за ТАСС от кабинета на вицепремиера на Русия.

Чернишенко проведе среща с ръководителите на дигиталната трансформация на федералните и регионалните власти. В събитието участва министърът на цифровото развитие, телекомуникациите и масовите медии на Русия Максут Шадаев.

Вицепремиерът отбеляза необходимостта от организационни мерки и идентифициране на отговорни звена във всеки регион и федерален орган за борба с киберзаплахите.

„Основното сега е бърза реакция и противодействие на тези атаки. Необходимата инфраструктура трябва бързо да се разшири, осигурявайки система за защита", заяви Чернишенко

Както уточниха от кабинета на Чернишенко, според Министерството на цифровото развитие много сайтове вече се хостват от непрофесионални платформи. "Яндекс", "Ростелеком" и VK са готови да предоставят своите публични "облаци" за максимална скорост на сайтовете. Агенцията обясни на регионите мерките, предприети в подкрепа на IT индустрията, и също така предложи на правителствените агенции да създават акаунти в социални мрежи като Telegram и VKontakte, добави вицепремиерът на Русия към офиса.

„През последните дни активно разработвахме антикризисни мерки, преразглеждахме приоритетните планове. Лидерите на дигиталната трансформация сега се нуждаят от конкретни действия и резултати за кратко време. Правителството разработи мерки за подкрепа на ИТ индустрията“, обясни вицепремиерът.

Сред мерките за подкрепа на индустрията са отпускането на средства на IT компаниите за подобряване на условията на живот и повишаване на заплатите на служителите; безвъзмездна подкрепа за обещаващи местни IT решения; преференциални заеми на IT компании за текуща дейност и изпълнение на нови проекти; 0% ставка на данъка върху дохода; отсрочка от армията за IT специалисти; подкрепа за закупуване на критични местни IT разработки за държавни и общински нужди и отделни юридически лица; данъчни стимули и преференции за интернет компании и интегратори.