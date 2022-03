Руската армия е бомбардирала детска градина в Днипро

Малко след 6 ч. тази сутрин руският агресор е бомбардирал детска градина и жилищен блок в украинския град Днипро, Днепропетровска област, предаде Би Би Си.

Според украинските служби най-малко един човек е загинал. Пожарникари са изпратени на място. Бомбардировки са били извършени и в град Луцк, Волинска област. Кметът на Луцк призова гражданите да се скрият в бомбоубежищата след руската атака. За първи път от началото на инвазията на 24 февруари руската армия атакува тези градове.

Държавният департамент на САЩ призова руското правителство да позволи на цивилните безопасно да напуснат украинските градове, обсадени от руски войски, и добави, че сега те са обкръжили множество градове, след като са разрушили голяма част от критичната инфраструктура. "Ясно е, че военният план на Путин за бързо превземане на Украйна се провали. Затова той прибягва към стратегия за опустошаване на населените места, за да пречупи волята на украинския народ, нещо, което няма да успее да постигне", каза пред репортери говорителят на Държавния департамент Нед Прайс.

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro, there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.



Preliminarily one person was killed.