Доведената дъщеря на Лавров живее луксозно в... Лондон

Защо близките на високопоставените руски политици водят разточителен лъскав живот в Лондон и Западна Европа, а не в Крим или Донбас? Това е въпрос, на който Кремъл трудно ще даде отговор.

Наскоро руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия не е нападала Украйна. Първият дипломат е изнасял много речи за злия англосаксонски свят и ужасните западни либерални ценности. В същото време неговата доведена дъщеря разполага с апартамент в Лондон за над 4 милиона лири, хвали се с луксозния си начин на живот далеч от Русия, и се наслаждава на всички облаги, които предлага Западът, припомня Vice News на фона на санкциите, наложени на руски олигарси заради военната агресия срещу Украйна.

Западните санкции срещу руски олигарси заради войната в Украйна отново повдигнаха въпроса за пищния европейски начин на живот на „неофициалните“ членове на семействата на лицата от близкия кръг на Владимир Путин. В деня, в който правителството на Обединеното кралство санкционира Роман Абрамович и шестима други олигарси, вниманието се насочи към видеоразследване за Полина Ковалева, доведената дъщеря на руския външен министър Сергей Лавров, извършено от Фонда за борба с корупцията на руския опозиционер Алексей Навални.

Историята на Полина Ковалева е нагледен пример за „необяснимо богатство” от неизвестни доходи. В момента тя е на 26 години, но преди пет години купува апартамент в луксозния лондонски квартал Кенсингтън (за 4,4 милиона лири). Британското правителство обяви, че може да конфискува този луксозен лондонски апартамент. Ковалева постоянно публикува в социалните мрежи снимки от почивките си от най-тузарските европейски курорти. Не от Сочи или Ростов на Дон. Въпреки начина на живот на доведената си дъщеря, Лавров продължава да е пламенен критик на западните либерални ценности. И това се случва в момент, в който Кремъл е наложил тотална цензура в Русия за случващото се в Украйна и военните престъпления, които извършва срещу цивилното население там.

Подобно на мнозина високопоставени руски политици, Лавров има две семейства – официално и неофициално. В началото на 2000-те Лавров започва любовна връзка със Светлана Полякова, майката на Ковалева. Полякова, която придружава Лавров при пътуванията му с частни самолети по света, оттогава е станала много богата, притежавайки апартамент в Москва на стойност 5 милиона британски лири и автомобили от висок клас. Вече има призиви и тези лица да бъдат санкционирани заради войната в Украйна, подобно на олигарсите, близки до Кремъл. Всеизвестен факт е, че децата на руски политици и олигарски, близо до властта в Москва, учат и живеят на запад.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ