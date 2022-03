"Z" като заплаха, зверове или свастика

Това е последната буква от латинската азбука. Доскоро напомняше само за героя Зоро. Днес знакът Z вече е символ на руската война в Украйна. Това обаче не стана изведнъж. За пръв път го видяхме върху руски танкове. После тези танкове влязоха в Украйна, пише "Свободна Европа".

Сега символът Z е навсякъде – върху билбордове, тениски, прозорци на коли, гимнастически трика. Целта му е да демонстрира подкрепа за руската военна агресия срещу Украйна. За несъгласните с войната в Русия той означава заплаха. Тези, които му се подиграват, получават глоби. Все повече хора сравняват знака Z с употребата на свастиката като нацистки символ. Украинският министър на отбраната Олексий Резников публикува изображение с две кръстосани букви Z, които формират нацисткия символ.

„Всъщност не разбирам защо не избраха цяла свастика“, каза главната редакторка на украинското издание Киев Индипендънт Олга Руденко. Откъде се появи символът Z, какво означава и как се превърна в символ на подкрепа за войната? Отговорите са в следващите редове.

The "Z" first drew attention when it was painted on the sides of thousands of tanks and other military vehicles along the Russian border with Ukraine. Then the letter began popping up across Russia. https://t.co/b46pdpyEkq — The New York Times (@nytimes) March 13, 2022

Откъде се появи и какво означава

За пръв път знакът Z беше забелязан върху руска военна техника в края на февруари, няколко дни преди началото на войната. Базираната в Русия организация Conflict Intelligence Team (CIT) няколко дни преди началото на инвазията публикува видео на движеща се руска военна техника близо до границата с Украйна, на което се вижда знакът Z върху танковете. Тогава Москва все още твърдеше, че няма намерение да започва война срещу Киев.

След като Русия започна войната срещу Украйна на 24 февруари, знакът Z беше забелязан на руски танкове и камиони на украинска територия. Снимки на фотографа на Ройтерс Александър Ермоченко показват, че знакът се появява върху руска военна техника в редица градове в Донецк. Украинските власти съобщиха и за друго означение върху руските танкове – знакът V. Откъде се появиха и какво значат тези знаци върху руската военна техника? Версиите са няколко. Първата е, че това са букви, които означават принадлежността на военната техника към определен военен окръг. Тази версия се защитава от основателя на CIT Руслан Левиев.

„В Русия има няколко военни окръга. Например, има Западен военен окръг. Тоест неговата абревиатура е ЗВО, а на латиница – ZVO. Първата буква (е) Z – съответно техниката на Западния военен окръг е отбелязана със Z“, каза той пред телевизия Current Time. „Има Източен военен окръг [на руски – Восточный военный округ], тоест ВВО, а на латиница – VVO. Така че техниката на Източния военен окръг е отбелязана с V.“

По думите на Левиев върху руска военна техника е забелязан и знак триъгълник. Според него той обозначава машините на Южен военен окръг, чиито нашивки изобразяват планини, за които е символ триъгълникът. Има и Централен военен окръг, чиято техника се отбелязва с диагонална черта. „Това не е наша догадка, разказаха ни го самите войници, които са на границата, че така са им обяснили обозначаването на техниката“, каза Левиев в интервю от 27 февруари.

Има и друго обяснение – че знакът Z е използван от руската армия, за да може руската военна техника да се разпознава отдалеч, за да се избегне приятелски огън. Един от експертите, които поддържат тази теза, е подполковник Тайсън Ветцел от базирания във Вашингтон Атлантически съвет. Ветеранът от руските специални сили Сергей Кувикин каза пред руски сайт, цитиран от Би Би Си, че различните символи обозначават различни военни части. „Използват се символи като тези – Z в квадрат, Z в кръг, Z със звезда или просто Z“, е цитиран да казва той. Целта е да се гарантира, че дори да загубят връзка с командването си, руските части са там, където са изпратени.“ Появи се и обяснението, че буквата Z символизира „цел номер едно“ на руските сили в Украйна – украинският президент Володимир Зеленски. То не е споделяно от много военни експерти.

We look at why the letter ‘Z’ has been embraced by supporters of Russia’s war in Ukraine ⤵️



Read more: https://t.co/RpwnnVR6jw pic.twitter.com/spX4nfHNx7 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 13, 2022

Как Z се превърна в символ на войната

Руското военно министерство не казва откъде идва и какво значи знакът Z, но го превърна в символ на войната. В страницата си в Инстаграм министерството започна кампания със символите Z и V и надписи „За победа“ (#ZаПобеду) и „Силата на истината“ (#СилаVПравде). Това се случи през втората седмица от войната. Сега знакът Z може да се види навсякъде в големите градове на Русия – върху капаците на колите, на автобусните спирки, по билбордове и плакати. Руската държавна телевизия RT, достъпът до която беше спрян в ЕС, пусна в онлайн магазина си тениски с този символ.

Кампанията на руското военно министерство изобразява буквата Z с ленти в черно и оранжево – препратка към т. нар. георгиевска лента, която се носи по случай Деня на победата над нацистка Германия във Втората световна война. Русия обяснява войната, която започна срещу Украйна, с желанието си да извърши „денацификация“ в страната и обвинява управляващите в Киев, че са „неонацисти“ и „наркомани“. Москва не е предоставила доказателства за тези твърдения. „Те придадоха на символите значение далеч отвъд това, с което са били създадени“, каза преподавателят в Университета на Тексас Кирил Аврамов пред списание Тайм. „Това се вписва в традицията на най-добрите техники на съветската пропаганда за присвояване и приемане на символи.“

Според Аврамов целта на руската пропаганда е „да приравни действията на руската армия срещу Украйна сега с тези на съветската армия по време на Втората световна война“. В славянските езици буквата Z не съществува, но тя е силен и лесно разпознаваем символ, коментира Емили Ферис от британския Royal United Services Institute (RUSI). „Често при пропагандата най-простите неща работят най-добре“, каза тя пред Би Би Си. „[Символът Z] изглежда плашещ и доста рязък. От естетическа гледна точка, това е много силен символ.“

В Украйна също се появиха сравнения с Втората световна война, но в обратна посока. Министърът на отбраната на Украйна Олексий Резников сравни символа Z с нацистката свастика в пост в Туитър от 7 март. Той публикува изображение с две кръстосани букви Z, които формират нацисткия символ. Два дни по-рано главната редакторка на украинското издание Киев Индипендънт Олга Руденко направи същото сравнение. „Руснаците избраха буквата Z за символ на своята инвазия в Украйна. Тя маркира руските военни машини и е широко използвана от подкрепящите войната в Русия“, написа тя. „Не разбирам защо не избраха цяла свастика.“

На заседание на Съвета за сигурност на ООН украинският посланик Сергий Кислица каза, че буквата Z всъщност означава зверове (на руски - звери). Това предизвика реплика на руския посланик Василий Небезня, който каза, че Москва има „свое собствено мнение“ за това кои са зверовете.

Депутати и болни деца

От началото на войната срещу Украйна руските власти организираха десетки акции в нейна подкрепа, включващи буквата Z. Руската депутатка Мария Бутина, която беше осъдена в САЩ за това, че е действала като агент на чуждо правителство, без да се регистрира, също се включи в акциите в подкрепа на войната. Тя публикува обръщение към руските войници в профила си в Телеграм, по време на което носеше значка със Z на ревера на сакото си.

„Продължавайте работата, братя. Ние сме с вас“, каза тя. На Световната купа по спортна гимнастика в Доха, Катар, руският гимнастик Иван Куляк се появи със знак Z на трикото, което носеше и по време на церемонията по награждаването. Куляк спечели бронз, а състезателят на Украйна Илия Ковтун спечели златото. Международната федерация по гимнастика осъди „шокиращото поведение“ на Куляк. Срещу него започна разследване и той е заплашен от забрана да се състезава.

Местните власти в редица руски региони също намират начин да покажат символа Z. В Архангелск местният парламент изобрази Z на стената на сградата си със светлини.

„Това символизира подкрепа за нашите въоръжени сили, подкрепа за решенията на президента и цели да ни обедини в трудна ситуация“, каза представителят на местните власти Иван Жерканов пред руска медия, цитиран от Ройтерс. Въглищният район Кузбас включи символа в името си по инициатива на местните власти и вече ще се изписва като КуZбас. Употребата на символа не подмина дори училищата – редица образователни институции публикуваха снимки на учениците, подредени така че да образуват символа Z. Персоналът в заведение за лечение на онкоболни деца в Казан изкара пациентите си навън и ги подреди във формация Z.

„Пациентите ни и целият екип се включи, общо 60 души“, каза Владимир Вавилов, ръководител на благотворителната организация, която управлява диспансера. Знакът Z се появи и извън границите на Русия. На протест в сръбската столица Белград в подкрепа на руската агресия срещу Украйна символът се появи върху прозорци на коли и върху дрехите на участниците.

Заплахи, протести и глоби

За някои руснаци обаче Z се превърна в символ на заплаха. Хора, които се обявиха публично срещу руската агресия в Украйна, разказват, че са намерили на вратите на домовете и офисите си знак Z, изписан със спрей или боя. Сред вандализираните офиси беше този на правозащитната група „Мемориал“, която беше забранена в Русия. Според организацията след полицейски обиск в централата ѝ на 4 март вътре е бил оставен надпис Z.

Руското издание Инсайдър съобщи, че вратата на апартамента в Москва на Рита Флорес от Пуси Райът е била надраскана със символа Z. Същото се е случило и с дома на филмовия критик Антон Долин, който обяви по-рано в социалните мрежи, че напуска Русия в знак на несъгласие с „престъпната война в Украйна“. Някои руснаци включиха символа в протестите си срещу руската инвазия в Украйна. На плакати по време на демонстрациите срещу войната в някои руски градове се появи надписът „Zачем“ (от руски - защо). Жител на руския град Сургут беше глобен с 40 000 рубли заради коментар в социалната мрежа ВКонтакте, че Z означава задници (на руски - засранцы).

Русия започна война срещу Украйна на 24 февруари. Руската армия навлезе в страната от север, изток и запад и бомбардира ключови градове – столицата Киев, Харков, Николаев, Мариупол. От началото на войната над 3 милиона украинци се превърнаха в бежанци, а цивилните жертви са хиляди.

Z is the new sign of war. It’s the new swastika. Disgusting how #Russia youth takes pride in it. This is a sign of murder pic.twitter.com/zeO4zQwGSi — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 14, 2022

Автор: Елица Симеонова

Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.