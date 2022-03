Арестуваха зам.-шефа на „Росгвардия”

Българският разследващ журналист от Bellingcat Христо Грозев написа в Туитър, че зам.-директорът на руската служба „Росгвардия” Роман Гаврилов е бил арестуван. Три независима източника са потвърдили за ареста.

„Росгвардия” е подразделение на вътрешната армия на РФ, което е претърпяло огромни загуби във войната в Украйна, започната от Русия на 24 февруари. Гаврилов преди е работил и във Федерална служба за охрана на Руската федерация (ФСО).

Причината за задържането е неясна: според един източник той е бил задържан от военното контраразузнаване на ФСБ заради „изтичане на военна информация, което е довело до загуба на животи“. Други източници казват, че причина за задържането е „разточително прахосване на гориво“. Руската армия в Украйна изпитва тежки логистични проблеми.

