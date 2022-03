Путин е подарил бижута за 50 000 евро на тази жена

Руският президент Владимир Путин е подарил скъпи бижута на бивша австрийска министърка, предаде Франс прес, като се позова на австрийски медии, съобщи БТА.

Става дума за обеци от бяло злато със сапфири на стойност 50 000 евро. Те са били подарени на Карин Кнайсел в знак на благодарност, че тя е поканила Путин на сватбата си през август 2018 г. Кнайсел по онова време беше външна министърка, излъчена от Австрийската партия на свободата. Тя се задържа на поста от декември 2017 г. до май 2019 г. Кнайсел покани Путин на сватбата си по времето, когато Австрия беше ротационен председател на ЕС.

Двамата танцуваха заедно и снимката обиколи медиите по света. Подарените обеци обаче са били прибрани от австрийската държава още преди две години. След напускане на правителството Кнайсел беше назначена в административния съвет на руския петролен гигант "Роснефт". Тя отказва да напусне поста си въпреки руската инвазия в Украйна.

Russian President Vladimir Putin attended the wedding of Austrian Foreign Minister Karin Kneissl on Saturday, in a visit that the opposition says has damaged Austria's reputation for political neutrality https://t.co/z9ni0Q14U6 pic.twitter.com/8UHTFWYk9f