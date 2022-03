Русия атакува Киев

Най-малко шестима души бяха убити при бомбардировка от руската армия на търговски център в северозападната част на украинската столица Киев тази нощ, предаде AFP, като се позова на свой репортер на място.

Той е видял телата на загиналите. Когато търговският център "Ретровил" в Подолски район бил поразен от въздуха, отекнала мощна експлозия. Десететажната сграда е понесла сериозни щети и още дими, а на паркинга отпред се е образувал огромен кратер.

Цялата южна част на търговския център е разрушена, така както и фитнес клуб на паркинга, констатира репортерът на AFP на място. Пожарникари и военни претърсват тази сутрин отломките за затрупани хора. През последната седмица Киев стана мишена на поредица обстрели. Петима души бяха ранени при избухването на снаряд пред жилищен блок вчера.

Очаква се делегации на Украйна и Русия да се срещнат днес за нов кръг преговори. И двата преговорни екипа искат дискусиите, които ще се водят чрез видеовръзка, да започнат сутринта, каза Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски. Той добави, че "работните групи и на двете страни работеха интензивно". Последните украинско-руски преговори на високо равнище се състояха в понеделник.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.



Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW