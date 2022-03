Руски войник предаде танка си на украинската армия

Руски танкист предаде танка си на украинските сили, след като те му предложиха безопасност, финансово възнаграждение и възможност за гражданство. Това разкри Виктор Андрусив, съветник към украинското Министерство на външните работи.

„Руснаците се предават, със своята техника. Наскоро писах, че има новини, които най-накрая показват разпадането на руската армия. Сега мога да го потвърдя. Исках да покажа видеото, но спецслужбите ме помолиха да не го правя”, написа той във Фейсбук, разказвайки историята на дезертиралия руски военнослужещ.

Националната полиция на Украйна е идентифицирала мобилни номера, използвани от руските военнослужещи. Русия нахлу в Украйна на 24 февруари, започвайки пълномащабна непредизвикана война срещу съседа си. Украинските сили са влезли в контакт с „Миша”, който поискал да се предаде. Част от екипажа на танка му избягал и той останал сам, не искал повече да се сражава. Не можел и да се върне в родината, защото командирът му казал, че ще го застреля, ако го направи.

Украинските сили се убедили, използвайки дрон, че не става въпрос за засада, и изпратили спецчасти да задържат руския войник. „Командването на войските е хаотично, то практически липсва. Деморализацията е огромна”, заявява Миша. Той ще получи 10 000 долара след войната, както и възможност да кандидатства за гражданство. До края на войната Миша ще живее в комфортни условия, с телевизор, кухня и душ. А останалите руски роби, както ги нарече Володимир Зеленски, изпратени от Владимир Путин да воюват срещу Украйна, ще трябва да се молят за живота си.

A #Russian soldier defected - with his tank. He was the only one in the crew who didn’t die or flee.#Ukraine gave him a $10k reward & a way to apply for citizenship.#StandWithUkraine️ #RussianUkraineWar #RussianArmy #россиясмотри #нетвойнеhttps://t.co/KpRqDU745L pic.twitter.com/YvRYM2sCBB