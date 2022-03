Създателят на шокиращото видео с бомбардировки в Париж: Исках да предизвикам електрошок, Украйна не ми плати

По-рано този месец видео, представящо бомбено нападение над Париж, бе публикувано от сайтовете на украински ведомства и в сайтовете на френски медии и социални мрежи, припомня в. "Монд". Кадрите показаха как момиче се снима на фона на Айфеловата кула, когато внезапно тя е бомбардирана и поразена и над нея започва да се издига дим. После експлозии отекват и в други части на Париж, чуват се сирени, виждат се бомбардировач, който пуска бомба по жилищна сграда, и кооперации в пламъци на фона на детски плач и викове на паникьосани възрастни. Видеото приключваше с послание на английски: "Представете си, че това може да се случи в друга европейска столица" и с призив на украинския президент Володимир Зеленски: "Затворете небето над Украйна или ни дайте повече пилоти. Ако ние паднем, вие също ще паднете", предаде БТА.

Само в сайта на украинския парламент видеото бе видяно два милиона пъти, а във Франция то предизвика и потрес и възмутени коментари. "Монд" успя да се свърже със създателя на клипа, който е французинът, живеещ в Киев, Олиас Барко. Той е и сценарист и продуцент по професия. Пред френското издание той разказва, че е извел жена си и децата си от Украйна и вече самият той се намира в западната част на страната. На първо време не е искал да се дава гласност, че той е създател на видеото, за да остави кадрите да говорят сами. Но когато мълвата започнала да се носи, че той е създателят на видеото, той решил да излезе под светлината на прожекторите. Пред френското издание Барко казва, че е искал да предизвика "електрошок" за Запада с видеото.

"Това не беше поръчка от украинското правителство", подчертава той. "Това е нещо, което исках сам да направя, заедно с продуцента Жан-Клод Леви, за да предизвикам електрошок за Запада. Според мен ние се намираме в Трета световна война и този конфликт ще стане повсеместен", казва режисьорът и допълва, че видеото му не е било пропаганда, а предупреждение. Барко добавя, че за реализацията на видеото, заснето в Париж и реализирано в Украйна, е разчитал на съдействието на голяма френска компания, специализирана в специалните ефекти. Той не иска да споменава името ѝ, нито имената на другите хора, с които е работил, защото срещу него вече са отправени заплахи. "Никой не ни е платил, никой не ни е финансирал", подчертава Барко.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q