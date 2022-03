Украйна унищожи руски кораб

Военноморските сили на Украйна обявиха, че са унищожили руски кораб близо до южния пристанищен град Бердянск.

Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че десантният кораб „Орск” на врага е бил ударен и унищожен в Азовско море тази сутрин. Киев публикува и кадри от успешната операция по унищожаване на руския агресор. Русия обяви пълномащабна война на Украйна преди един месец, на 24 февруари.

„Големият десантен кораб „Орск“ на Черноморския флот на окупаторите е унищожен в пристанището Бердянск, превзето от Русия“, се казва в съобщението на украинските ВМС. Украинските медии съобщават, че един руски кораб е потънал, а други два горят, както и че са били ударени склад за боеприпаси и склад за гориво. Русия превзе пристанището в Бердянск и го използва за логистика.

Руските военни не са коментирали информацията. AP припомня, че руската армия е превзела Бердянск на 27 февруари. По преценки на НАТО в Украйна досега са били убити между 7000 и 15 000 руски войници. Тази оценка е направена въз основа на данни от украинци, на разпространените от Русия информации и на информации от тайните служби, обяви високопоставен военен. Киев съобщи, че над 15 000 руски войници са били убити до момента на украинска земя. Самата Русия отказва да коментира броя на загиналите войници, а във федерацията всеки гражданин, който повдигне тази тема, може да бъде осъден ефективно.

Video of the fire in #Russia|n-occupied port of #Berdyansk, south #Ukraine. There are reports that the Russian landing warship Orsk, docked in the port, is on fire.



