"Украинците в САЩ са заплашени от депортация и пращане на фронта заради подкрепа към противниците на Тръмп"

Посолството на САЩ в Киев предупреди украинците, че техните визи могат да бъдат отменени и че оставането им в Съединените щати не е право, а привилегия.

Посолството публикува във Фейсбук няколко цитата от държавния секретар Марко Рубио: „Вашата виза е изтекла“, „Вашата виза е отменена“, „Трябва да напуснете“.

Още новини от Украйна

Рубио е цитиран да казва: „Посещението на Америка не е право.

Това е привилегия, дадена на тези, които уважават нашите закони и ценности.“ Посолството пусна подобни публикации и в Instagram Изданието "Страна" смята, че публикациите може да са намек към украинците, че може да бъдат принудени да напуснат САЩ.

По-рано днес бившият премиер на Украйна (2010-2014 г.) Микола Азаров съобщи, че украинци, живеещи в Съединените щати, са участвали в протестите срещу политиката на американския президент Доналд Тръмп.

Според него сега ги очаква депортация от страната, след което всички ще бъдат мобилизирани в редиците на въоръжените сили на Украйна.

В началото на март Ройтерс съобщи, позовавайки се на свои източници, че администрацията на Тръмп може да отмени бежанския статута на най-малко 240 000 украинци. Тогава Тръмп коментира, че разглежда този въпрос.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е посетил днес украинския черноморски град Одеса. Той е бил придружен от президента на страната Володимир Зеленски. За визитата на шефа на военния алианс стана ясно от негова публикация в социалните мрежи.

Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa

Ukraine’s people have endured so much - not least Russia’s Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad