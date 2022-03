Руски хакери са атакували украински комуникационни системи

Руски хакери се опитаха да атакуват украинските комуникационни системи. Те атакуваха и сателитни терминали Starlink, които Илон Мъск предаде на Украйна. „Атаките са отблъснати“, съобщи самият Мъск в своя профил в социалната мрежа Twitter.

„Руските окупатори се опитват по всякакъв начин да оставят украинците без комуникация, но не успяват. „Starlink, поне досега, устоя на всички опити за хакване и заглушаване“, написа Мъск, цитиран от Gazeta.ua.

Russia Launched Ukraine Invasion With Hack of Thousands of Satellite Modems https://t.co/r3K9aLJEEh