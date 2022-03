Наградиха с медал войника, казал на руския военен кораб да отиде на майната си

Украинският войник от Змийския остров, който създаде най-паметната фраза от началото на инвазията на Русия в Украйна, получи медал за храброст, пише британският „Телеграф“, предаде bTV.

На малкото парче земя в Черно море Роман Грибов и още шепа украински войници оказаха съпротива на цял руски военен кораб, като го изпратиха да „ходи на майната си“. Неговата патриотична постъпка в тази ситуация вдъхнови много украинци. Слоганът се появи на билборди из цялата страна, както и на протести по цял свят в подкрепа на Украйна.

В първите дни на войната съдбата на войниците от Змийския остров беше неясна, като се появиха множество съобщения, че те са загинали. По-късно стана ясно, че 13-те войници са се предали на руснаците, а няколко седмици по-късно са били върнати в Украйна при размяна на затворници. „Искам да благодаря на украинския народ за подкрепата. Чувстваме се вдъхновени благодарение на вас“, каза Грибов в интервю за медиите по време на церемонията за награждаване.

Ukrainian officials honored Roman Gribov for defending his post on on Snake Island during Russia's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/josTpVE5IW