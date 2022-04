Забраниха публичното показване на символа Z

Латвийският парламент гласува за забрана на публичното показване на буквата "Z", аргументирайки се, че това е символ, използван за прославяне на руската инвазия в Украйна, съобщиха местните медии.

Руската бойна техника в Украйна е маркирана с този символ и той започна да се появява както в социалните мрежи, така и върху облеклото в израз на подкрепа за войната. Латвийският парламент реши, че демонстрацията на буквата с намерение да се оправдаят военна агресия и военни престъпления ще се наказва според новите разпоредби с глоби до 350 евро за физически лица и до 2900 евро за организации.

Щом законът влезе в сила, той ще се отнася и за буквата "V", която също е използвана от руското министерство на отбраната за обозначаване на бойните машини на руската армия в Украйна. Заради военните престъпления, които руската армия извършва в Украйна, все повече символът "Z" бива сравняван с нацистката свастика и режима на Адолф Хитлер.

With the Soviet totalitarian practices back, the black humor makes a comeback as well.



- Why do they use the letter "Z"?

- Oh, this is just swastika, but they stole the other half. pic.twitter.com/KRTBnnBcBB