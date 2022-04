Геращенко: Имаме нужда от повече тежко въоръжение, за да победим

"Германското Луфтвафе хвърли хиляди бомби над Лондон през Втората световна война, убивайки >30 000 души. Днес Обединеното кралство може да помогне да се спре унищожаването на Украйна и да се предотврати това да се случи отново в Лондон".

Това написа в Туитър Антон Геращенко, съветник на украинското правителство, придружавайки текстовото си послание с видео.

"Оценяваме вашата подкрепа, но имаме нужда от повече тежко въоръжение, за да победим!", добавя Геращенко.

ВИДЕО:

The German Luftwaffe dropped thousands of bombs on London in WWII, killing >30,000 people. The #UK can help to stop destruction of Ukraine and prevent it happening in London again.We appreciate your support. However, we need more heavy weapons to win!@BorisJohnson #ArmUkraineNow pic.twitter.com/KhjHcwMgvc