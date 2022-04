Спасиха зрението на две 5-годишни деца, които армията на Путин опита да убие

Когато домът на Олена в град Северодонецк в Източна Украйна попада под обстрел, тя прикрива двете си деца със собственото си тяло. Тримата оцеляват, но не се разминават без сериозни наранявания. Майката и синовете ѝ – петгодишните близнаци Назар и Тимур – са ослепени. Сега обаче Олена отново вижда, а синовете ѝ също имат шанс да си възвърнат зрението. Това стана възможно благодарение на доктор Роберт Рейдак – професор в Медицинския университет в полския град Люблин и завеждащ Клиниката по офталмология в университетската болница, предаде "Свободна Европа".

От началото на войната, която Русия започна, д-р Рейдак съветва своите колеги в Украйна как да помагат на ранените. Понякога се налага да организира евакуацията на хората до Люблин, където самият той и колегите му да ги оперират. Такъв е случаят на Олена и синовете ѝ. Атаката, която ранява семейството, е от сутринта на 11 март – две седмици след като Русия нападна Украйна. „Отидох до кухнята и видях бомбата да влиза през прозореца ми. Всичко стана толкова бързо, че не знаех какво се случва. Само я видях как лети към мен“, казва Олена Селичзянова пред Би Би Си. Тя разказва как е паднала на колене и е издърпала двамата си синове зад гърба си, за да ги предпази от взрива. След това не помни нищо.

Олена, Назар и Тимур са ослепени от осколките от снаряда. Парчета метал и стъкло се забиват в ръцете и лицата им. Имат тежки изгаряния. В окото на Олена попада парче стъкло. Тримата са извадени от останките на апартамента и са заведени в болница в Северодонецк, но бързо става ясно, че нараняванията им са твърде сериозни и трябва да бъдат преместени. Офталмологът от Лвов д-р Наталия Прейс попада на историята на семейството и изпраща снимките им на своя професор от университета Роберт Рейдак. Той знае, че те трябва да бъдат оперирани веднага, но пътуването от Източна Украйна ще им отнеме поне седмица заради непрекъснатите бомбардировки. „Те идват от ада“, казва проф. Рейдак пред Би Би Си. „Майката беше напълно сляпа, можеше само да се протегне, за да докосне децата си. Те бяха толкова гладни и уморени, когато пристигнаха, че само ядяха, спяха и плачеха.“

Майката претърпява операция на двете очи. Сега тя е възстановила зрението си почти напълно. Един от синовете ѝ – Назар, обаче е загубил едното си око. Неговото възстановяване и това на брат му Тимур, който също има травма на окото, ще отнеме по-дълго време, но лекарите се надяват, че момчетата накрая ще могат да виждат. Преди войната Олена работи като готвачка в училището в Северодонецк. Сега обаче не иска да се върне в родния си град. Една от причините е, че домът ѝ е напълно разрушен при бомбардировката. Олена си търси работа и жилище в Полша, а проф. Рейдак ѝ помага и с това. От началото на руската военна инвазия в Украйна д-р Рейдак дава онлайн консултации на колегите си в болницата в Лвов и в други украински градове. Той работи заедно с бившата си студентка д-р Наталия Прейс и помага с евакуацията на пациенти, които имат нужда от помощ, която лекарите в Лвов не могат да им окажат. Медицинският университет в Люблин изпраща лекарства и медицински консумативи в Украйна. Сега проф. Рейдак и екипът му се подготвят да оперират близнаците Назар и Тимур отново, а след това ще очакват нови пациенти, пристигащи от Украйна.

This is Olena with her 5-year-old twins, Nazar and Timur. All three were blinded when a bomb fell on their home near Dnipro in eastern Ukraine. It took them seven days to reach Poland, where they received sight saving surgery. My report is running all day on @BBCNews @BBCWorld pic.twitter.com/HN5vfjSTsY