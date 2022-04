Кремъл казва, че войната в Украйна върви по план. Но не е така.

Кремъл твърди, че войната в Украйна върви по план. Но не е така. Това обяви британското Министерство на отбраната, посочвайки, че планът на Русия се проваля.

„Най-малко шестима руски генерали са убити. Руски войници атакуват собствените си командири. Хиляди руски единици военна техника са унищожени или изоставени. Руските сили търпят тежки загуби и са принудени да се върнат в Беларус и Русия за реогранизация. Руските войници по погрешка свалиха собствен самолет. Това ли е планът?“, попитаха британските служби.

Русия предприе пълномащабна война срещу Украйна на 24 февруари. Военните успехи на руската армия са ограничени. Десетки хиляди цивилни бяха убити от руската армия, милиони украинци напуснаха домовете си, а по данни на Киев близо 20 000 руски войници до момента са намерили смъртта си на украинска земя. И въпреки това в Кремъл продължават да твърдят, че „всичко е по план“. Логичният въпрос е какъв тогава е планът на Русия – да убива цивилни и да унищожава градове без причина?

The Kremlin says it war in Ukraine is going to plan. But it's not. Russia's plan is failing.



