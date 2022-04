Мистерия! В социалните медии се появи снимка на крайцера "Москва"

В интернет беше публикувана непотвърдена снимка, на която се вижда руският военен кораб "Москва", който потъна в морето.

Източникът на снимката е неясен и Би Би Си посочва, че не е проверила нейната автентичност.

Военни наблюдатели твърдят, че снимката може да е истинска. Роб Лий, докторант в катедрата по военни науки в Кралския колеж в Лондон, написа в "Туитър", че "изглежда като истинска снимка".

А OSINTtechnical, известен акаунт в "Туитър", който споделя разузнавателна информация от отворен източник, написа: "Не мога да потвърдя автентичността, но това е крайцер от клас "Слава" и не мисля, че някой от тях е бил унищожен по този начин".

Looks like a legit photo of the Moskva after it was struck by Ukrainian Neptun anti-ship missiles. https://t.co/oVYDySpcd8