Стана известно колко кадировци са убити в Украйна

В Украйна са убити около стотина „кадировци“, 300 са ранени, а други 60 просто са избягали, разкри Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна.

По данни на Киев около 2500 бойци от Чеченската република са участвали във военното нахлуване в Украйна. Още в първите дни на пълномащабната инвазия на 24 февруари войници на Рамзан Кадиров са започнали да навлизат на украинска територия.

Според украинското разузнаване, цитирано от агенция УНИАН, основната задача на чеченските войници в руската армия е сплашване на украинското население и извършване на геноцид над него. Чеченците действат като втори ешелон на настъплението, като са ангажирани с претърсване на жилища, издевателства над заложници и цивилни граждани, както и грабежи.

„Кадировците“ се прочуха след началото на инвазията като „Тикток армията“ на Кадиров, защото качваха клипове с цел пропаганда в Тикток как атакуват празни сгради и се сражават срещу невидим враг. Самият Рамзан Кадиров твърдеше, че се сражава в Украйна, качвайки снимка в социалните мрежи. На нея обаче той е пред бензиностанция, която съществува само в Руската федерация.

🔴The leader of Russia’s Chechnya has foiled his own attempt to appear as though he is in Ukraine by posting a photo of himself at a petrol station outlet that only exists in Russia https://t.co/WoTrOLt5uz