Прецедент по руската телевизия: Военен експерт направи реалистичен анализ за случващото се в Украйна

Руските пропагандни телевизии и медии от началото на инвазията в Украйна на 24 февруари лъжат денонощно гражданите на Русия, че войната върви по план и руската армия нанася тежки загуби на украинските „нацисти“. Истинска рядкост е по телевизията да се чуе реалистичен анализ, и то от военен експерт.

В едно от най-популярните предавания по руската държавна телевизия - „60 минути“, което следва кремълската линия за представяне на информация, Михаил Ходарьонок (полковник от запаса и военен анализатор) заяви, че нещата не вървят по план за Русия. Той каза, че вместо това ситуацията за РФ се влошава, а украинската армия може спокойно да въоръжи един милион души. Той каза, че е лъжа, че моралът на украинската армия е съкрушен.

Михаил Ходарьонок подчерта, че украинските войници са силно мотивирани в тази война, защото защитават родината и земята си. „Окончателната победа на бойното поле се определя от високия морал на войските, които проливат кръв за идеите, за които се бият“, каза той. „Най-големият проблем с военното и политическото положение [на Русия] е, че сме в пълна политическа изолация и целият свят е срещу нас, дори и да не искаме да го признаем“, каза още Ходарьонок. „Ситуацията не може да се счита за нормална, когато срещу нас е коалиция от 42 държави и когато ресурсите ни, военно-политически и военно-технически, са ограничени“, заяви той, докато останалите събеседници мълчат, предаде Би Би Си.

Кремъл направи всичко по силите си, за да контролира информационния поток: затвори независимите руски новинарски източници и гарантира, че телевизията – основният инструмент в Русия за формиране на общественото мнение – следва пропагандната линия на Кремъл. Кремъл продължава да твърди, че не води война в Украйна, а „специална военна операция“. Руските държавни медии освен това отказват да разкрият броя на убитите руски войници в Украйна. Според украинското военно министерство от началото на инвазията на 24 февруари 27 900 руски войници са загинали в Украйна.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk