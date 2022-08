Руската пропаганда се опитва да скрие огромните опашки пред магазините на H&M

Руските пропагандни медии по стара своя традиция се опитват да изкривят реалността и да представят алтернативна такава, в която Русия е просперираща държава, която не страда от западните санкции, а си е напълно самодостатъчна.

Нагледен пример за поредната манипулация на агенция ТАСС е умишленото изкривяване на информация, свързана с новината, че шведската компания за облекло H&M отваря свои магазини в Москва. Кореспондентът на ТАСС съобщава, че „не се наблюдават голям брой посетители“ пред магазините на бранда в руската столица. За зла беда на пропагандните прокремълски медии гражданите разполагат с телефони и заснеха какви огромни опашки се извиха пред H&M в минутите преди отварянето на магазините.

Руски медии освен това умишлено избягват да разкрият факта, че магазините H&M са отворили свои магазини в Москва и Санкт Петербург за финална разпродажба преди окончателното си изтегляне от руския пазар. H&M, подобно на редица други западни компании, обяви спиране на дейността си в Русия през март след нахлуването на руската армия в Украйна. Емблематични компании като McDonald’s и IKEA също се сбогуваха с руските потребители. Огромни опашки и истерия имаше и при затварянето на шведската компания за мебели. На 24 февруари Владимир Путин започна непредизвикана пълномащабна война срещу Украйна, в която руските военнопрестъпници убиват невъоръжени цивилни и извършват ужасяващи престъпления.

Западните икономически санкции срещу режима на Путин оказват опустошителен удар по руската икономика. Оттеглянето на компании от Русия и санкциите парализират руската икономика в краткосрочен и дългосрочен план, сочи скорошно проучване на Йейлския университет. Според техния анализ икономическите санкции карат много компании и държави да престанат да търгуват с Русия и страната изпитва затруднения с доставките на части и суровини, или със снабдяването с някои основни технологии. Картината е мрачна: "Въпреки илюзиите за самодостатъчност и замяна на вноса, вътрешното руско производство напълно е спряло и няма капацитета да замени изгубените компании, продукти и таланти", се казва в проучването.

VIDEO: Russians flock to H&M for final sales before firm pulls out, following Moscow's invasion of Ukraine.



H&M, which has operated in the country since 2009, reopened stores in Russia "for a limited period of time to sell remaining inventory" as part of the exit process pic.twitter.com/hpYPbtGzPI