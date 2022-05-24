Зад решетките! Руски съд отхвърли обжалване на присъда на Навални

Руски съд отхвърли днес обжалване от опозиционния лидер Алексей Навални срещу излежавана от него деветгодишна присъда, предаде Ройтерс.

Навални беше осъден през март на девет години затвор за измама и неуважение към съда. Преди това той вече излежаваше друга присъда със срок от две години и половина.

Опозиционерът отрича всички обвинения и казва, че те са скалъпени с цел да осуетят политическите му амбиции.