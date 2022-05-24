Зад решетките! Руски съд отхвърли обжалване на присъда на Навални

Руски съд отхвърли днес обжалване от опозиционния лидер Алексей Навални срещу излежавана от него деветгодишна присъда, предаде Ройтерс.
Навални беше осъден през март на девет години затвор за измама и неуважение към съда. Преди това той вече излежаваше друга присъда със срок от две години и половина.
Опозиционерът отрича всички обвинения и казва, че те са скалъпени с цел да осуетят политическите му амбиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АнтиГост
14:17 24.05.2022
2 Асен
14:17 24.05.2022
3 Олга
Коментиран от #5, #19
14:17 24.05.2022
4 Много ми е любопитно
Коментиран от #18
14:20 24.05.2022
5 Ха ха
До коментар #3 от "Олга":Хохлам тут недозволено вьiсказьiвать свое мнение.
14:22 24.05.2022
6 Циник
14:23 24.05.2022
7 Бай Къньо Влаха от Оряхово
14:25 24.05.2022
8 Изумен
Все пак е бъдещият Президент на Русия и ще трябва да я извади от помийната яма.
Щом опеят дъртите идва неговият ред.
14:29 24.05.2022
9 Про100 100
14:33 24.05.2022
10 А те
14:49 24.05.2022
11 Герги
Коментиран от #14
14:50 24.05.2022
12 Анализатор
Путин = Хитлер = Путлер!
Коментиран от #15
15:07 24.05.2022
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами
До коментар #11 от "Герги":и руснаците са ти много благодарни, че ще имат един майцепродавник по-малко !
Коментиран от #17
15:15 24.05.2022
15 не Анализатор
До коментар #12 от "Анализатор":а АналЛизатор !
15:16 24.05.2022
16 ДИКТАТОРИТЕ
15:31 24.05.2022
17 Герги
До коментар #14 от "Ами":Грешиш, защото си промит с руски тройной.....не съм майкопродавец....искам и съм свободен човек.....мога да изкажа моите виждания...а във Вашата Родина това е Невъзможно...Халал да Ви е....
15:38 24.05.2022
18 И на мен
До коментар #4 от "Много ми е любопитно":в Русия знаеш ли от колко време не е имало избори?!
15:39 24.05.2022
19 руснака
До коментар #3 от "Олга":една буквичка си обьркала пише се ПИДЕР а не лидер днес не бива да бьркаме 24 май е все пак .
15:43 24.05.2022
20 Руснаков
15:44 24.05.2022