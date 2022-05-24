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Зад решетките! Руски съд отхвърли обжалване на присъда на Навални

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Зад решетките! Руски съд отхвърли обжалване на присъда на Навални

  • русия-
  • кремъл-
  • алексей навални-
  • владимир путин

Опозиционерът отрича всички обвинения и казва, че те са скалъпени с цел да осуетят политическите му амбиции

Зад решетките! Руски съд отхвърли обжалване на присъда на Навални - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски съд отхвърли днес обжалване от опозиционния лидер Алексей Навални срещу излежавана от него деветгодишна присъда, предаде Ройтерс.

Навални беше осъден през март на девет години затвор за измама и неуважение към съда. Преди това той вече излежаваше друга присъда със срок от две години и половина.

Опозиционерът отрича всички обвинения и казва, че те са скалъпени с цел да осуетят политическите му амбиции.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АнтиГост

    8 11 Отговор
    Руският съд - най-голям приятел на българския съд!

    14:17 24.05.2022

  • 2 Асен

    9 24 Отговор
    Свобода и прошка за Навални!

    14:17 24.05.2022

  • 3 Олга

    7 29 Отговор
    Алексей Навальный это лидер РФ

    Коментиран от #5, #19

    14:17 24.05.2022

  • 4 Много ми е любопитно

    23 9 Отговор
    кой ще "гласува" за този соросляк,особено в днешната ситуация? Не е ли разбрал че вече е лятна гума през зимата?

    Коментиран от #18

    14:20 24.05.2022


  • 5 Ха ха

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Олга":

    Хохлам тут недозволено вьiсказьiвать свое мнение.

    14:22 24.05.2022

  • 6 Циник

    21 5 Отговор
    Русия, както всички обичат да ни напомнят, е в положение на война. Във военно време, национални предатели като Навални обикновено биват разстрелвани. Така че, да се радва, че е на топло и му дават още да си пише блоговете и пуска пропагадните си видеа, добре платени от Запада.

    14:23 24.05.2022

  • 7 Бай Къньо Влаха от Оряхово

    7 3 Отговор
    Крави и волооовееееееее

    14:25 24.05.2022

  • 8 Изумен

    5 12 Отговор
    Трябва да го пазят.
    Все пак е бъдещият Президент на Русия и ще трябва да я извади от помийната яма.
    Щом опеят дъртите идва неговият ред.

    14:29 24.05.2022

  • 9 Про100 100

    8 12 Отговор
    Руски и съд са две несъвместими неща.

    14:33 24.05.2022

  • 10 А те

    17 1 Отговор
    политическите му амбиции какви са - да разтури Русия за кефа на ФАЩ !

    14:49 24.05.2022

  • 11 Герги

    4 10 Отговор
    Да благодаря на Господ,че не живея там.....в страната на Великата корупция....и промити мозъци...

    Коментиран от #14

    14:50 24.05.2022

  • 12 Анализатор

    4 10 Отговор
    Руски съд = Нацистки съд = Светата инквизиция!
    Путин = Хитлер = Путлер!

    Коментиран от #15

    15:07 24.05.2022

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Герги":

    и руснаците са ти много благодарни, че ще имат един майцепродавник по-малко !

    Коментиран от #17

    15:15 24.05.2022


  • 15 не Анализатор

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анализатор":

    а АналЛизатор !

    15:16 24.05.2022

  • 16 ДИКТАТОРИТЕ

    2 1 Отговор
    не обичат конкуренция!!!

    15:31 24.05.2022

  • 17 Герги

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Грешиш, защото си промит с руски тройной.....не съм майкопродавец....искам и съм свободен човек.....мога да изкажа моите виждания...а във Вашата Родина това е Невъзможно...Халал да Ви е....

    15:38 24.05.2022

  • 18 И на мен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много ми е любопитно":

    в Русия знаеш ли от колко време не е имало избори?!

    15:39 24.05.2022

  • 19 руснака

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Олга":

    една буквичка си обьркала пише се ПИДЕР а не лидер днес не бива да бьркаме 24 май е все пак .

    15:43 24.05.2022

  • 20 Руснаков

    2 0 Отговор
    Живял съм в Русия доста години и ми е смешно как някой който хал хабер си няма да живота там се опитва да ми дава наклон. на........Където и да отидеш,не бутнеш ли нещо не става.Гледайте Филма ЛЕВИАТАН..правен е във Вашата втора родина или първа..не знам...Нещата във филма са едно към едно....всекидневието в страната на Тоталитаристите....

    15:44 24.05.2022

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