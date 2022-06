„Няма такъв затворник“: защо Навални го няма в наказателния лагер, където излежава присъда?

Руският опозиционер Алексей Навални е преместен от наказателния лагер, където досега излежаваше 9-годишната присъда, която получи през март тази година.

"Алексей е изчезнал, нямаме никаква информация къде е”, каза говорителката му Кира Ярмиш в онлайн предаването "Популярна политика”. Адвокатът на Навални не е получавал известие от наказателния лагер в Покров, където беше Навални, че 46-годишният опозоционер е бил преместен.

Ярмиш заяви, че се притеснява, че Навални е в опасност и може да бъде убит в някой от лагерите. От медиите се разпространява версията, че политикът и активист е бил преместен в друг наказателен лагер в Мелехово, близо до Ковров. "Няма потвърждение”, каза Ярмиш. "Не можем да сме сигурни, докато адвокатът не го види с очите си”.

Този наказателен лагер е с особено тежки условия на задържане и се намира на около 150 км от лагера в Покров, където Навални беше до момента. През май съдът потвърди присъдата от девет години затвор за Навални по обвинения за неправомерно използване на милиони евро, дарени на фондацията му. Възможно е прехвърлянето му в наказателен лагер с по-тежки условия на задържане да е свързано с тази присъда.

Алексей Навални беше арестуван при пристигането си в Русия след проведено в Германия лечение след опита за отравяне с невропаралитичен агент през лятото на 2020 г. Въпреки че е лишен от свобода от повече от година, Навални не спира да призовава към организиране на протести срещу руската инвазия в Украйна. Властите в Москва определят политика и сподвижниците му за врагове на държавата, които работят за дестабилизирането ѝ с помощта на Запада.

Alexei Navalny @navalny was transported away from the penal colony No. 2.

His lawyer, who came to see him, was kept at the checkpoint until 14.00, and was then told: "There is no such convict here."

We do not know where Alexei is now and what colony they are taking him to.